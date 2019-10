Lazio Women, il vice Calabria: "Giocare al Fersini ci fa tirare fuori la lazialità"

Ancora una settimana di preparazione, poi la Lazio Women tornerà in campo. Quasi un mese dopo la sfida contro il Napoli di Coppa Italia, le biancocelesti affronteranno sempre i partenopei per la terza giornata di Serie B. Il vice allenatore delle aquile, Lorenzo Calabria, ha parlato a Lazio Style Channel della sfida: "La sosta è stata lunga, è arrivata dopo il pesante ko di Napoli. Giocheremo ancora contro di loro, abbiamo avuto il vantaggio di poter studiare i nostri errori. Cercheremo di vincere usando le nostre armi migliori. Abbiamo visionato qualche video sulle nostre avversarie, questo è sicuramente un grande vantaggio. Stiamo lavorando bene e con qualità, la nostra squadra può dar fastidio a tutte perché ha qualità importanti". La squadra sta lavorando bene: "Le nuove si sono integrate subito, il gruppo è stato bravo a farle sentire a proprio agio. Anche dal punto di vista tattico sono a buon punto" - e scendere in campo tra le mura amiche è tutta un'altra cosa - "Giocare al Fersini poi è incredibile, regala alle ragazze una forza in più. Non a caso abbiamo battuto in casa una grande squadra come il Chievo, tira fuori la lazialità delle nostre giocatrici".

