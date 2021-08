Armini, la commovente dedica alla Lazio: "Onorato di aver giocato nella mia squadra del cuore" - FOTO

Nicolò Armini e la Lazio devono separarsi: il difensore è un nuovo giocatore del Piacenza. Il classe 2001, cresciuto nella Lazio Primavera, andrà in prestito al club biancorosso per la stagione 2021/22. Dopo il comunicato della società biancoceleste, Armini ha pubblicato tramite il suo account Instagram diverse foto con le quali ricorda dei momenti passati con l'aquila sul petto. Ecco cosa cita il messaggio emozionante del ragazzo: "Ogni volta che riguardo queste foto capisco quanto sono stato fortunato. Fin da bambino ho sempre desiderato e sognato di giocare nella mia squadra del cuore e della mia città e sono onorato di aver avuto la possibilità di farlo fino ad oggi. Quest’ultimo anno ho coronato uno dei miei sogni di entrar a far parte della prima squadra e ringrazio tutti compagni per come mi hanno accolto e per come mi hanno fatto sentire importante ogni giorno. Ora inizia una nuova avventura, ringrazio il @piacenzacalcio1919 per l’opportunità e la fiducia. Cercherò di utilizzare questa nuova esperienza per migliorare e tornare tra un anno più forte di prima. A presto Lazio mia".

