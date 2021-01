Atalanta - Lazio, la gioia di Muriqi: “Contento per il primo gol in Serie A” - FT

Il primo gol in Serie A di Vedat Muriqi è speciale. Con il tap in vincente su assist di Andreas Pereira, l'attaccante kossovari ha messo il sicuro il risultato consegnando i tre punti alla Lazio sul campo dell'Atalanta. Il numero 94 di Inzaghi, alla seconda rete consecutiva in biancoceleste, ha commentato così la vittoria sui social: "Contento per il primo gol in Serie A. Continuiamo così".