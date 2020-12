B. Dortmund - Lazio, Correa e il messaggio social: "Continuiamo con forza" - FT

Reagisce la Lazio in Champions League dopo la batosta subìta in campionato. Era già successo, sempre contro il Borussia Dortmund, dopo il 3-0 ricevuto dalla Sampdoria a Marassi. Stavolta non sono arrivati i 3 punti, ma un pareggio frutto di un'ottima prestazione da parte dei biancocelesti. Joaquin Correa, sui propri social, ha postato qualche foto del match seguite da un chiaro messaggio di incoraggiamento a sé stesso e ai suoi compagni: "Continuiamo con forza. Insieme" ha scritto il 'Tucu' su Instagram.

Borussia Dortmund-Lazio e i folli dubbi sul rigore: su Milinkovic è fallo netto

Costacurta: “Immobile sta facendo benissimo, può essere la carta vincente di Mancini...”

TORNA ALLA HOME PAGE