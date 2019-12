Burioni: "Prima della Scala o Lazio - Juve?". Ma Chinaglia - Puccini... - FT

Che il prof. Roberto Burioni sia un grande tifoso della Lazio è arcinoto. Non perde mai occasione di rivendicarlo, con la fierezza propria di chi nutre una fede smisurata. Oggi però il professore si trova davanti a una scelta difficile, come scrive direttamente sul suo profilo Twitter: "Sapevo che prima o poi sarebbe successo: stasera prima della Scala o Lazio - Juve?". A quel punto un follower commenta chiedendo di non mischiare tra cultura e sport, ma la risposta di Burioni non ammette repliche: "Con me casca male. Per me viene prima Chinaglia, poi Puccini". Non restino male gli ammiratori del gigante tra gli operisti, al cuor non si comanda.

