Calciomercato Lazio, Dj Francesco fissa il valore di Milinkovic: "120 milioni!" - FT

Tra i protagonisti della vittoria della Lazio contro il Verona c'è anche Sergej Milinkovic-Savic, autore del gol del vantaggio biancoceleste su punizione. Il serbo ha subito postato la sua felicità per la rete sui social e tra i commenti su Instagram spunta anche quello di Francesco Facchinetti, figlio d'arte di Roby che molti ricorderanno come Dj Francesco e che ora cura l'immagine social del Sergente con la sua Newco. Quella di Facchinetti è più una sentenza che un commento: "120M", 120 milioni, cioè il valore suggerito per chi volesse strappare Milinkovic alla Lazio. Una cifra in realtà non troppo diversa da quella sempre pretesa da Lotito per il giocatore, che da parte sua ha già ribadito di voler giocare la Champions League in maglia biancoceleste.