Calciomercato Lazio, Muriqi si avvicina: la conferma arriva da un like - FT

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio insiste per Vedat Muriqi. L'attaccante kosovaro è il prescelto per il reparto avanzato biancoceleste e la società capitolina sta provando a piegare le resistenze dei turchi. Lavoro duro per regalare la punta a Inzaghi che apprezza la fisicità e le caratteristiche del classe '94. La trattativa va avanti e le parti sembrano essere sempre più vicino. La conferma arriva dai social, più precisamente da Twitter dove è stato l'agente di Muriqi a lanciare un segnale. Haluk Canatar, procuratore del giocatore, ha messo like a un post in cui si annunciava l'accordo, con tanto di foto con Vedt con la nuova maglia fluo della Lazio, tra le società e l'imminente arrivo del gigante nella Capitale. Sarà davvero così? Non rimane che attendere.

Champions League, il Bayern batte di misura il PSG e si laurea campione d’Europa

Champions League, Bayern campione: arrivano i complimenti di Reina

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 23/08 ore 23:54