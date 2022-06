Calciomercato Lazio | Romagnoli e Casale a Ibiza in attesa di Sarri - FOTO

Entrambi sono in vacanza nella stessa isola della Spagna. Chissà che i due non possano iniziare a fare conoscenza con la speranza...

LAZIO SOCIAL - Il momento delle vacanze per i calciatori è arrivato. Dopo le fatiche del campionato e quelle delle nazionali, i giocatori possono godersi qualche settimana di pausa. Tra questi ci sono però alcuni di loro che durante le ferie avranno gli occhi sui telefonini. Il calciomercato, infatti, impazza e anche la Lazio non fa eccezione. Soprattutto in difesa la squadra di Sarri avrà molti giocatori nuovi. L'addio di Luiz Felipe e un Acerbi in bilico faranno cambiare il volto al centro della difesa. I prescelti del tecnico sono Alessio Romagnoli e Nicolò Casale. Le trattative per i due proseguono e sembrano sempre essere vicini a indossare la maglia con l'aquila sul petto. I due, intanto, si godono qualche giorno di vacanza e sono, casualmente, nello stesso luogo. Casale e Romagnoli, infatti, stanno trascorrendo qualche giorno a Ibiza e chissà che non si possano incontrare. L'isola della Spagna è vero che in questo periodo si riempie di molti professionisti del pallone, ma chissà che i due non possano scambiare le prime impressioni. Due calciatori in vacanza oggi, compagni di squadra domani. Almeno questa è la speranza.