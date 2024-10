Como - Lazio, è il "Matchday": Noslin presenta la sfida - FOTO

I biancocelesti di mister Baroni scendono in campo per allontanare gli spettri e i fantasmi che la notte di Halloween potrebbe evocare. Alle 20,45 il fischio d'inizio, che darà il via alla sfida tra Como e Lazio, valida per la 10a giornata di Serie A. La direzione della gara è affidata al signor Luca Pairetto, mentre al var ci sarà Luca Aureliano. In caso di vittoria le aquile scavalcherebbero in classifica la Juventus, che ieri ha avuto una battuta d'arresto contro il Parma. La S.S.Lazio, tramite i propri canali ufficiali, ricorda l'appuntamento di questa sera: "Its Matchday"