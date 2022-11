"Di Padre in Figlio", Cataldi e la fascia al braccio del piccolo Tommaso - VIDEO

Prima il derby da protagonista in campo poi il gesto con il figlio che fa emozionare tutto il popolo laziale. Danilo è sempre più...

"Dal giallo a Milinkovic non facevo che pensare al derby. Giocarlo da capitano è una responsabilità enorme. Mi arrivavano messaggi da tifosi, per me è stata una responsabilità grossa, spero di averli fatti contenti e fargli vedere che i sogni possono realizzarsi". Con gli occhi lucidi, Danilo Cataldi ha raccontato le sue emozioni a caldo dopo il derby vinto con la Roma. Una stracittadina giocata con la fascia al braccio è un bell'ostacolo per un ragazzo cresciuto con l'aquila nel cuore. Il numero 32 lo ha superato senza problemi disputando una partita maiuscola e lasciando spazio alle emozioni dopo gli oltre 100 minuti di gioco. Elisa, la moglie di Danilo, ci regala un dolcissimo video. Nel filmato, condiviso come una storia instagram sulle note di Sempre, er Sempre di De Gregori, si vede Cataldi infilare la sua fascia di capitano al figlio Tommaso. Di Padre in Figlio.