Gossip, l'ex fidanzata di Patric è la nuova fiamma di Jesé - FOTO

Da poco più di un anno è finita la relazione tra Patric e Janira Barm. La bellissima modella catalana aveva stregato il terzino della Lazio nell'estate del 2017. I due si erano frequentati per qualche mese e avevano fatto anche coppia nella cena di Natale del 2017. Dopo le dediche di San Valentino dell'anno seguente, tra i due era arrivato il gelo anche a livello social. Le foto di coppia sono sparite dai loro profili e i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. Se Patric non ha, almeno ufficialmente, iniziato una nuova storia, la bella Janira è una delle protagoniste del gossip dell'estate. La modella è la nuova fidanzata di Jesé Rodriguez, attaccante spagnolo del Psg. I due fanno coppia fissa da qualche mese (dall'autunno del 2018, ndr) ma hanno ufficializzato la loro relazione solamente una settimana fa, anche se i followers dei due avevano già sospettato e intuito il tutto.

AMORE SOCIAL - Foto di cene e baci romantici sotto la Torre Eiffel, ma anche storie di vita a due nella capitale francese. I due sembrano fare davvero sul serio tanto che lei, residente a Barcellona, negli ultimi mesi è stata vista tantissime volte a Parigi. La notizia ha fatto parlare tantissimo i siti specializzati sia in Spagna, dove entrambi sono molto famosi, che in Francia. Jesé al fianco di Janira ha ritrovato la serenità perduta dopo la fine della relazione con Aurah Ruiz. Dalla storia è nato il figlio Nyan, nato con una malattia incurabile, per cui è in corso un'autentica battaglia legale. Lo scorso anno, complice anche la partecipazione della sua ex al Grande Fratello Vip Spagnolo, il caso è stato al centro dell'attenzione mediatica del paese iberico. Adesso Jesé buole solo un po' di tranquillità e insieme alla sua Janira spera in un futuro radioso dentro e, soprattutto, fuori dal campo.