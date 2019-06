Italia, Acerbi: “Orgoglioso di portare questi colori” - FOTO

Se l'è meritata quella maglia, Francesco Acerbi. Super la sua stagione alla Lazio, sempre in campo se non per una – ingiusta, in tutti i sensi – squalifica, sempre uno dei migliori del reparto arretrato. I biancocelesti hanno trovato un leader, la Nazionale un grande difensore per raggiungere agevolmente gli Europei del prossimo anno. Mancini crede in lui, l'ha premiato e l'ha fatto vestire d'azzurro. Una sfumatura che al 33 biancoceleste piace particolarmente: “Orgoglioso di portare questi colori”, le parole di Acerbi affidate a un post su Instragram. Sorridente e fiero, il difensore della Lazio è pronto a prendersi un posto stabile anche nell'Italia del prossimo futuro.

Pubblicato l'1/06 alle 19:25