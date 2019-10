Lazio, Acerbi ripensa alla visita al Bambin Gesù: "Sono loro a darci forza” - FT

Francesco Acerbi è il leone dal cuore d'oro della Lazio. Un combattente nella vita, ancora più che in campo, dall'animo gentile e consapevole. Consapevole di cosa significhi lottare contro la malattia, di cosa voglia dire passare larghi tratti della propria quotidianità in ospedale. La visita di ieri con i suoi compagni dell'Italia al Bambino Gesù ha fatto inevitabilmente riflettere il 33 biancoceleste che, a distanza di poco meno di 24 ore, ha scritto un pensiero sull'evento: “Ieri all’ospedale pediatrico Bambino Gesù c'è stato uno scambio di forti emozioni”, scrive Ace su Instagram. Poi continua: “I sorrisi che noi abbiamo regalato a loro ma soprattutto la felicità che loro hanno donato a noi! La forza che mi trasmettono non ha paragoni”, conclude Acerbi. Questa esperienza l'ha arricchito ulteriormente, il leone non la scorderà mai.

BILANCIO LAZIO: ECCO QUANTO PESANO LE SOCIETA' DI LOTITO

LAZIO, L'AGENTE DI SZOBOSZLAI CONFERMA L'INTERESSE DEI BIANCOCELESTI

TORNA ALLA HOMEPAGE