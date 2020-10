Lazio, Akpa Akpro ringrazia Drogba: "Grazie vecchio mio per questo sorteggio" - FT

Ieri sono stati sorteggiati i gironi di Champions League, dove la Lazio ha conosciuto le proprie avversarie per la fase a gironi. I giocatori biancocelesti hanno commentato attraverso i social gli accoppiamenti. Questa mattina si è aggiunto l'ivoriano Akpa Akpro che su Instagram ci ha tenuto a ringraziare il connazionale Didier Drogba, colui che ha estratto le squadre durante il sorteggio. Il centrocampista ha scritto: "Grazie vecchio mio per questo sorteggio". Effettivamente alla squadra di Inzaghi poteva andare decisamente peggio, pescando magari il Barcellona (in seconda fascia) o una tra Bayern Monaco e Liverpool (entrambe in prima fascia). Questo gruppo lascia sperare, i giocatori (Akpa Akpro compreso) dovranno alimentare il sogno tramite le prestazioni.