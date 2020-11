Lazio, amami o faccio un Caicedo: l'esultanza di Tommaso ai gol di Felipe - VIDEO

LAZIO SOCIAL - La Lazio di Simone Inzaghi ha riscritto il significato della parola fine. "Ormai è finita" è una frase che nello spogliatoio biancoceleste non esiste. Fino all'ultimo secondo i suoi ragazzi provano all'ultimo a portare a casa l'intera posta in palio o a recuperare uno svantaggio. Mentalità, coraggio, incoscienza chiamatela come volete, ma il temperamento delle aquile è ormai evidente e palese. Dalla sfida con il Sassuolo dello scorso anno, all'impresa di Cagliari passando per Brescia e Napoli che hanno segnato la cavalcata interrotta solo dal covid. In questa stagione il fllm si è riproposto e così con Torino e Juventus i capitolini hanno evitato due sconfitte portando a casa quattro punti. Protagonista è stato, come spesso è accaduto, Felipe Caicedo. Il Panterone ha recitato il ruolo da protagonista inatteso, nella maggior parte delle rimonte. Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di Tommaso. Un tifoso come noi pazzo della Lazio e delle rimonte impossibili.

LA CORSA CONTRO LA PORTA - La rimonta sul Torino in pieno recupero è la protagonista dei video che ci ha inviato. Immobile ha appena segnato il 3-3 su rigore e a casa sua sono tutti davanti alla tv. Il fratello lo guarda e gli dice: "Ora ci pensa Caicedo e facciamo Cagliari punto due". Tommaso racconta: "Eravamo cinque o sei a casa e una nostra amica inizia a riprendere con il telefonino. Quando Felipe ha segnato siamo esplosi di gioia, il resto è storia nota, è tutto nel video". Sì perché casa sua è esplosa in una gioia incontenibile e il ragazzo, che indossava la maglia fluo da trasferta, si alza dal divano e inizia a correre verso la porta (clicca qui per vedere il video). "La particolarità è che la mia esultanza è sempre la stessa, ogni volta che segna la Lazio corro verso la porta di casa che fortunatamente è sempre chiusa, se fosse aperta farei i kilometri. Sotto si sente anche mia madre che urla e sembra un allarme anti-tsunami". Un video divertente e che dimostra ancora una volta, se ancora ci fossero dubbi, di quanto sia bello essere laziali.

Ultras Lazio, la risposta dopo la sgombero: "Una nuova iniziativa" - FOTO

Lazio, Luis Alberto chiede scusa ma non basta: rischio panchina a Crotone

TORNA ALLA HOMEPAGE