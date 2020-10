Lazio, Aurier felice per Akpa Akpro in biancoceleste: "Fiero di te" - FOTO

Piano piano Akpa Akpro si sta ritagliando il suo spazio nella Lazio: partito in sordina durante la prova ad Auronzo, l'ivoriano ha già giocato tutt'e tre le partite di campionato con la maglia della prima squadra della Capitale (in tutte le occasioni è subentrato nel secondo tempo, ndr). Il centrocampista ha ritrovato anche la convocazione in nazionale, dove si è rincontrato con un amico di vecchia data quale Serge Aurier. Il giocatore del Tottenham ha pubblicato varie Instagram Stories insieme al centrocampista biancoceleste, una su tutte dimostra il loro legame: una foto in cui il numero 92 laziale mostra la sua maglia (insieme ad un altro amico comune) e il difensore aggiunge la parola "orgoglio". Questa è una grande occasione per Akpa Akpro per dimostrare il suo valore. Inzaghi già gli ha dimostrato grande fiducia, ora ha anche l'appoggio dell'amico Aurier.

