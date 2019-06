Lazio, Bastos carico per la Coppa d'Africa: "Concentrati sull'obiettivo" - FT

Oggi inizia la Coppa d'Africa in Egitto in cui sarà impegnato anche il difensore della Lazio Bastos. La sua Angola esordirà lunedì contro la Tunisia, nel frattempo ieri nel ritiro è stato il giorno delle foto ufficiali. È stato lo stesso Bastos a pubblicare una storia sul suo profilo Instagram, insieme a uno stato che ritrae una scena d'allenamento degli angolani. "Concentrati sul nostro obiettivo" è il messaggio, quasi un motto in vista dell'esordio nel torneo.

