Lazio, Bastos carico per la nuova stagione: "Grandi aspettative"

Si è chiusa ufficialmente questa mattina la seconda parte del ritiro della Lazio. A Marienfeld, in Germania, è andata in scena l’ultima seduta prima della partenza per Dortmund. Da lì poi in volo verso Vigo per il test finale contro il Celta al Balaídos. I biancocelesti vogliono un’altra vittoria per avvicinarsi con il morale altissimo all’esordio in campionato. Desiderio anche di Bastos che, aggregatosi alla preparazione estiva dopo la Coppa d’Africa con l’Angola, ha anche giocato le ultime amichevoli. “Abbiamo grandi aspettative”, il messaggio su Instagram accompagnato dall’hashtag #continuiamoalavorare. Il debutto in Serie A è sempre più vicino.

LAZIO, CONTRO IL CELTA ALLA RICERCA DEL NONO SUCCESSO

COPPA ITALIA, ECCO LE QUOTE DEI BOOKMAKERS

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE