Lazio, Bastos ci crede: "Nulla è perduto, tutto è possibile!" - FOTO

Nonostante la sconfitta con il Celtic, la Lazio ha offerto una buona prestazione in Europa League. Ora c'è il campionato, sarà fondamentale entrare in campo con la giusta cattiveria agonistica per aggredire la Fiorentina. Il lavoro paga sempre, tutti i giocatori biancocelesti sanno che allenarsi duramente è l'unico modo per uscire da questo periodo non positivo. Tra questi, uno in particolare non ha alcuna intenzione di mollare: Bastos. Su Instagram chiaro il suo pensiero a riguardo: "Niente è perduto se mantieni fisso l'obiettivo. Tutto è possibile!". Proprio così, la Lazio può ancora giocare le sue carte per passare il girone di Europa League. Ci saranno altre tre partite importanti che daranno il verdetto definitivo. Il campionato è lungo, fondamentale è non perdere mai di vista i propri obiettivi. Parola di Bastos.

