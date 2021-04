Lazio, caviglia fasciata per Luis Alberto: lo scatto sui social - FOTO

Caviglia fasciata per Luis Alberto. Il numero 10 della Lazio, dopo il duro scontro in allenamento con Armini, è a rischio per il match di sabato pomeriggio contro lo Spezia. Lo spagnolo ha pubblicato, tra le storie Instagram, un indizio sulle sue condizioni fisiche. Lo scatto riguarda la sua caviglia completamente fasciata e a riposo. Sulla benda i suoi figli si sono divertiti con disegni e scritte varie tra cui anche lo stemma della Lazio.