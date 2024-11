Lazio, che coppia "GuenDia": l'esultanza social del club - FOTO

Boulaye Dia ha trascinato la Lazio alla vittoria. È proprio il senegalese a sbloccare la gara nei primi minuti sfruttando l'intervento goffo di Scuffet sulla punizione di Pellegrini. Dopo il pareggio dei sardi ci ha pensato Zaccagni su rigore, ma è Dia a vincere il premio "Man of the Match", il terzo in stagione. Prestazione importante la sua, oltre al gol furbo, di rapina. Palla spedita alle spalle del portiere e esultanza verso i tifosi. Il primo a raggiungerlo è Guendouzi, leader di questa squadra e giocatore fondamentale per lo spogliatoio e per lo scacchiere di Baroni. La società ha pubblicato lo scatto dell'esultanza della coppia franco-senegalese. "GuenDia", così recita il post, come fosse un gioco di parole. Allora sarà anche tarda notte, ma se il buongiorno si vede dal mattino...