Lazio, Correa a Milinkovic: "Ma che giocatore sei?" - FOTO

Milinkovic è talmente bravo che non smette mai di sorprendere. Contro la Sampdoria il serbo ha realizzato una prestazione eccellente, trascinando la Lazio verso la vittoria. Questa volta è toccato a Correa rimanere a bocca aperta davanti alle prodezze del compagno di squadra. L'argentino, quasi incredulo, ha approfittato del post pubblicato dal centrocampista su Instagram per rivolgergli la domanda alla quale non riesce a trovare una risposta. "Ma che giocatore sei?" ha scritto nei commenti. Uno difficile da definire e facile da sognare, caro Joaquin.

Pubblicato alle ore 00:10

