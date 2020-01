Lazio, dal bacio di Anna Falchi al cuore per Caicedo: la gioia delle ladies - FT

Un campo sporco, difficile. Alla ripresa delle danze dopo la vittoria in Supercoppa Italiana e le vacanze natalizie. Senza metà centrocampo. Eppure la Lazio torna a casa con i tre punti in tasca. Brescia ko al 91', decide Re Ciro Immobile. "Bomber mio", lo chiama sua moglie Jessica su Instagram. Più stringata, ma non per questo meno dolce, anche la dolce metà di Felipe Caicedo. Partner di Immobile sul campo - prestazione sontuosa quella della Pantera, un assist e un rigore procurato -, di María García nella vita. Che gli dedica un cuore come suggello della sua grande partita. Si limita invece al "Forza Lazio" Gaia Lucariello, moglie di Inzaghi e ormai abituata alle vittorie al cardiopalma. Un pensiero per la Lazio arriva anche dagli USA, made in Anna Falchi: "E da New York mando un bacio simbolico a tutti gli amici aquilotti per questa nona vittoria! E il 9 gennaio festeggiamo i 120 anni...e andiamoooo! Sempre Forza Laziooooo!".

