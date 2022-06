Lazio, dal Mago all’Arciere: gli auguri di Luis Alberto a Zaccagni - FOTO

Dal Mago all'Arciere, dalla bacchetta alle frecce, dal numero 10 al 20. Luis Alberto fa gli auguri a Mattia Zaccagni via social. Il fantasista spagnolo, infatti, ha pubblicato tra le Instagram stories uno scatto con il suo compagno di squadra che oggi spegne 27 candeline. Due pilastri di Sarri che in campo parlano la stessa lingua e che hanno dato una grande mano al Comandante in questo primo anno biancoceleste. Il centrocampista andaluso ha inoltre aggiunto una dedica a tutta in spagnolo per Zac: "Auguri fratellino".