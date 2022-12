Lazio, DAZN scherza con Luis Alberto: "Il mio lavoro qui è finito" - VIDEO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Prima un velo magico per Felipe Anderson e poi, il gol più veloce della sua carriera: Luis Alberto è tornato on fire in mezzo al campo. L'amichevole contro il Galatasaray si è chiusa le reti del brasiliano e dello spagnolo che ha disputato una buona partita con colpi di genio. Infatti, è suo il gol della vittoria in rimonta del 2-1 segnato dopo appena 18 secondi dalla ripresa del secondo tempo. Per tanto, sui social, la piattaforma DAZN ha dedicato un simpatico spazio per i tifosi e Luis Alberto postando la sua prodezza. Ecco cosa si legge nella didascalia che riporta il gol: "Sarri: “Ragazzi cerchiamo subito il vantaggio”, Luis Alberto: “Il mio lavoro qui è finito”. E' bastato davvero poco infatti per confezionare il successo della Lazio e il Mago è tornato sorridente a deliziare i suoi tifosi. A fine articolo il video social.