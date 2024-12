Lazio, "Dove si balla" e il riferimento speciale: il video della società

TUTTOmercatoWEB.com

Il rigore calciato dal Taty, la dedica al figlio del presidente Enrico Lotito, il sasso della discordia mostrato da Guendouzi e ancora, il gol vittoria di Marusic e i festeggiamenti sotto il settore ospiti gremito. Non poteva esserci serata migliore per la Lazio che regala ai suoi tifosi un successo importantissimo battendo il Lecce per 2-1. La società, sui social, ha voluto ripercorrere i momenti salienti del match con una colonna sonora speciale in un video in cui regala un buongiorno speciale a tutti i tifosi. Il dettaglio del video che non è sfuggito è la scelta delle immagini con Guendouzi e il famoso sasso quando Dargen Damico canta: "Tra i rottami balla".