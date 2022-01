Lazio - Empoli, la società: "Non abbiamo mollato!" - FOTO

Una gara incredibile quella dell'Olimpico. La Lazio inizia l'anno con il botto contro l'Empoli e si rende protagonista di un match che verrà ricordato per molto tempo, non solo per i gol ma anche per le decisioni arbitrali e per gli errori. La squadra di Sarri subisce il doppio svantaggio in dieci minuti, la riapre con Immobile e trova il pareggio con Milinkovic. Poi va sotto nuovamente e si vede annullare la rete del 3-3 di Patric, sbagliare il rigore da Immobile e infine trova il pareggio in pieno recupero sempre con il Sergente. "Siamo andati sotto due volte, l'abbiamo ripresa. Siamo tornati sotto e non abbiamo mollato. La partita termina in parità", questo il messaggio social della società al termine della gara.