Lazio, Felipe Anderson compie 27 anni: gli auguri degli ex compagni biancocelesti

E' stato uno dei talenti più cristallini passati alla Lazio negli ultimi anni: Felipe Anderson, che oggi compie 27 anni. Il trequartista brasiliano ha festeggiato quest'oggi il suo compleanno con la famiglia nella sua abitazione di Londra. Un giorno speciale per Felipe che ha ripostato su Instagram gli auguri dei suoi ex compagni della Lazio. "Buon compleanno bel ragazzo" gli scrive Lucas Leiva, postando un'immagine estiva di qualche anno fa. "Congratulazioni e tanti anni di pace e salute", questo è invece l'augurio di Luiz Felipe. Un messaggio d'amore glielo manda anche un altro brasiliano, oggi non più alla Lazio, Wallace che gli scrive: "Congratulazioni fratello, che Dio ti mandi tutta la felicità del mondo".