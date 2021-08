Lazio, Felipe Anderson festeggia il trionfo sullo Spezia: "Casa" - FT&VD

Una Lazio da far paura: batte lo Spezia e lo fa per un risultato strepitoso. Il tabellino segna 6-1. Tra i matrcatori del match c'è anche Felipe Anderson che ha calato un magico poker: rinvio di Reina, sombrero del "Pipe" che si invola e batte Zoet con il sinistro. L'ultima marcatura dell'esterno brasiliano risale al maggio 2018 in Lazio - Inter, partita che costò la qualificazione in Champions. A esultare per la vittoria è proprio Felipe che tramite il proprio account Instagram ha pubblicato un video del suo gol con scritto: "Casa". Inoltre il brasiliano ha anche postato una foto dell'abbraccio con Lucas Leiva scrivendo "Fratello".

A omaggiare la sua notevole prestazione è stato anche il club che tramite il suo account Instagram ha scritto: "Arrivare e... sentirsi a casa". Di seguito i video e le foto sopra citati:

