Lazio, Patric scherza con Immobile: "Fai un gol quando vuoi" - FOTO

Un sabato da incorniciare per i biancocelesti che hanno annientato lo Spezia di Tiago Motta, imponendosi per 6 a 1. Ad assistere alla goleada finalmente, dopo un anno e mezzo, c’era il pubblico. Il dodicesimo uomo in campo è tornato a riempire gli spalti dell’Olimpico, grande protagonista del match. Ai festeggiamenti si unisce anche Patric, oggi titolare in campo, che con un post e delle Instagram Stories ha omaggiato i suoi compagni iscritti nel tabellino e il ritorno dei tifosi. “Ci mancavate, con voi tutto è diverso!” la dedica per i tifosi e “Animale” affettuosamente rivolto a Immobile autore della tripletta, il tutto accompagnato da un cuore blu. Lo spagnolo ha scherzato con il bomber: "Fallo un gol quando vuoi fra".

