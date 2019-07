Lazio, Felipe Anderson riabbraccia Lulic: "Che piacere, capitano!" - FOTO

Certi amori non finiscono. Felipe Anderson ha tante emozioni che ancora lo legano al mondo della Lazio: soprattutto l'affetto per i suoi ex compagni. Nei momenti di pausa tra un impegno e l'altro, il fantasista brasiliano ama rivedere gli amici con cui ha combattuto tante battaglie, tutte in maglia biancoceleste. Su Instagram, ha condiviso una storia che lo immortala insieme a Lulic: "Bello rivederti, capitano!". Felipe Anderson si trova in Svizzera, sede del ritiro del West Ham. L'eroe del 26 maggio l'ha raggiunto per un caloroso saluto. Dopo le vacanze in Grecia con Strakosha, l'ex biancoceleste ha voluto vivere un altro po' di Lazio.

Pubblicato il 07/07 alle ore 22:03

