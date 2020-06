Lazio - Fiorentina, Luis Alberto festeggia i tre punti: "Dobbiamo migliorare, ma non molliamo mai" - FT

Una vittoria che dà morale quella della Lazio contro la Fiorentina, e che è passata per il piede destro di Luis Alberto, decisivo nel trovare il vantaggio biancoceleste. Il fantasista spagnolo, dopo un 'silenzio social' un po' più lungo di quello dei suoi compagni, ha affidato a Instagram la sua gioia per i tre punti: "La vittoria è stata importante e l'abbiamo archiviata. Dobbiamo ancora migliorarci, ma non molliamo mai!".