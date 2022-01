Lazio, Gabriele Pulici scrive a Giorgio Chinaglia jr: "Eredità pesante ma bellissima"

La lazialità non è solo passione e tifo, ma è un modus operandi riconducibile alla vita di tutti i giorni. I due maggiori interpreti di questa filosofia sono stati Felice Pulici e Giorgio Chinaglia, vincitori del primo scudetto della storia, che hanno tramandato il loro amore per la prima squadra della Capitale anche ai figli. Nel giorno del compleanno di Long John, Gabriele Pulici ha voluto scrivere su Twitter un messaggio per l'amico fraterno Giorgio Chinaglia jr: "Un abbraccio fratello. In onore dei nostri papà che ne hanno vissute tante di avventure... e che ci hanno lasciato un'eredità pesante ma bellissima. In queste giornate la tristezza ti raggiunge nel profondo e non ti lascia, ma sei consapevole che lui non è solo tuo papà, ma un patrimonio di un ideale che non morirà mai".