Lazio - Genoa, la carica sui social. E Immobile è l'uomo-copertina - FOTO

LAZIO SOCIAL - “It’s match day! Le Aquile tornano in casa e affrontano il Genoa”, scrive la Lazio su Instagram. È il giorno della partita, di nuovo all’Olimpico per battere gli uomini di Andreazzoli e riprendersi dalla sconfitta contro l’Inter. Questa volta il club biancoceleste per suonare la carica sui social ha scelto Ciro Immobile come uomo-copertina, lui che è un ex della partita visto che con il Grifone ha giocato nella stagione 2012-2013. Magari è di buon auspicio per augurarsi un gol del 17 laziale.

LAZIO-GENOA, I CONVOCATI DI INZAGHI

LAZIO-GENOA, PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOME PAGE