Lazio - Genoa, la gioia è social: "Continuiamo così"

LAZIO SOCIAL - La Lazio supera per 4-0 il Genoa e riparte. Dopo il ko di mercoledì con l'Inter, i biancocelesti avevano bisogno di rinserire la marcia giusta. La squadra di Inzaghi ha vinto e convinto contro i liguri. La gioia per il successo si è trasferita sui social. Francesco Acerbi ha sentenziato: "Il nostro dovere è continuare così". Più conciso Thomas Strakosha che ha postato su Instagram le foto di oggi con il mantra "Non mollare mai". Joaquin Tucu Correa ha esultato: "Tre punti importanti. Insieme e uniti". L'unità di intenti accompagna anche il messaggio di Ciro Immobile. Il bomber, che ha firmato il 4-0 correndo poi ad abbracciare Simone Inzaghi, ha scritto: "Continuiamo così. L'unione fa la forza. Grazie ai nostri tifosi". Lucas Leiva ha invece fatto i complimenti ai suoi compagni: "Bravi ragazzi". Gioia doppia per Luis Alberto che ha anche festeggiato le 100 gare con l'aquila sul petto. L'andaluso ha esultato su Instagram: "Vittoria in casa e tre punti importantissimi per la nostra classifica. Quella di oggi è la mia partita numero 100 con la maglia della Lazio, un onore per me".

LAZIO - GENOA, L'ESULTANZA DELLE LADY BIANCOCELESTI

LAZIO GENOA, LE PAROLE DI IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE