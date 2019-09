Lazio - Genoa, le esultanze social delle lady biancocelesti

LAZIO SOCIAL - La Lazio è una cosa di famiglia. Viene spontaneo dirlo soprattutto dopo una vittoria così netta come quella dei biancocelesti ai danni del Genoa. Le aquile si sono imposte per 4-0 e si sono rilanciate in classifica. Gli abbracci e l'entusiasmo hanno allontanato i malumori e le chiacchiere dell'ultima settimana. Si riparte insieme come dimostra l'abbraccio tra Immobile e Inzaghi dopo il gol. Proprio il bomber biancoceleste aveva dei tifosi speciali sugli spalti. A sostenere il bomber di Torre Annunziata, infatti, c'era tutta la famiglia. La moglie Jessica, le figlie Michela e Giorgia e anche l'ultimo arrivato Mattia. Per il piccolo nato poco più di un mese fa si trattava della prima volta allo stadio. Immobile junior ha portato fortuna come ha sottolineato anche la moglie di Ciro che ha postato una foto su Instagram accompagnata dal messaggio: "Buona la prima". La Monte Mario ha ospitato anche Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, e Lorenzo. Immancabile la foto con l'esultanza e il quattro mostrato da mamma e figlio con l'hashtag "le domeniche che amo". Anche lady Caicedo non ha voluto essere da meno. La bella Maria e la figlia erano in prima fila a incitare papà Felipe che ha trovato anche la prima rete stagionale. "Le domeniche sono fatte per il calcio" ha sentenziato la valenciana. Sempre dalla Spagna arriva anche tutta la famiglia di Luis Alberto. L'andaluso ha toccato quota 100 con la maglia della Lazio e la gioia del gol gli è stata strozzata in gola solo dal var. Patricia ha festeggiato il traguardo del marito con uno scatto su Instagram insieme alla figlia maggiore Martina. "Oggi papà ha festeggiato le 100 presenze con la Lazio. Congratulazioni amore. Sempre con te". Non poteva mancare nemmeno Sandra, compagna di Lulic. "La capitana" ha postato l'immagine del figlio Lian in tribuna con la maglia con il numero 19 del papà. Perché la Lazio è sempre una questione di padre in figlio.

