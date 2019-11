Lazio, giovani aquile crescono. Falbo: “Contento per la convocazione!” - FT

Vivere (e vincere) un derby da capitano della Lazio non sarà l'emozione più forte della settimana per Luca Falbo, tuttofare mancino della Primavera di Menichini. E per una sera (la prima, poi chissà) anche esterno sinistro di scorta di Simone Inzaghi. Con Lulic che dovrebbe esser risparmiato, il numero 11 - pardon, 52 - siederà in panchina per la sfida europea contro il Cluj. Tramite una storia su Instagram, lo stesso Falbo si è detto entusiasta per l'opportunità: “Contento per la prima convocazione!”. Un'altra giovane aquila potrebbe spiccare il volo sotto la guida di Simone Inzaghi.

