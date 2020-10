Lazio, gli ex compagni salutano Pereira: "Buona fortuna fratello" - FOTO

Ieri la Lazio ha reso ufficiale il passaggio in prestito di Andreas Pereira dal Manchester United. Successivamente anche il brasiliano ha confermato l'operazione con un post sul proprio profilo Instagram. Tramite questo, i suoi ex compagni lo hanno voluto salutare sempre tramite il social network. Martial ha scritto: "Buona fortuna fratello mio", così come il portiere Joel Pereira, McGhee e Lindelot che ha aggiunto: "Mi mancherai. Dimostraglielo".