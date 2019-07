Lazio, Hernàn Crespo compie 44 anni: gli auguri del club - FOTO

Nell'estate del 2000 la Lazio piazza l'acquisto più dispendioso della propria storia: si tratta di Hernàn Crespo, prelevato dal Parma per quelli che oggi sarebbero 56,81 milioni di euro. In due anni con la maglia biancoceleste, il bomber argentino sigla 48 gol in 73 presenze, prima della cessione all'Inter nel 2002. Sono bastate quelle due stagioni, però, per rendere Crespo uno dei giocatori simbolo dell'era Cragnotti, e amatissimo ancora oggi dai tifosi laziali. Nato il 5 luglio del 1975, Hernàn compie oggi 44 anni: ecco gli auguri della Lazio pubblicati sui profili social ufficiali del club.

Tanti auguri di buon compleanno a @Crespo!



L'ex attaccante biancoceleste spegne 4️⃣4️⃣ candeline pic.twitter.com/NkfCawairq — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 5, 2019

LAZIO, FOCUS SU JONY

LAZIO, FOCUS SULLA MAGLIA BANDIERA

TORNA ALLA HOMEPAGE