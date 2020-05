Lazio, il countdown di Acerbi: "Manca sempre meno" - FOTO

Il conto alla rovescia per la ripresa del campionato è cominciato. La Lazio a Formello ha sottoposto la squadra al tampone, primo passo per la ripresa degli allenamenti collettivi che partiranno tra lunedì e martedì. Chi sta contando i minuti che lo separano dal vero ritorno in campo è Francesco Acerbi, che su Facebook ha scritto: "Manca sempre meno". C'è voglia di mettersi alle spalle il lockdown e tornare a correre insieme ai compagni. Acerbi vuole riprendere la cavalcata interrotta il 29 febbraio.

SERIE A, IL 28 SUMMIT DECISIVO PER LA RIPRESA

LAZIO, LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI DI SQUADRA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE