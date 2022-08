Lazio, “Il giorno dopo è sempre più bello”: ancor di più se… - FOTO

“Il giorno dopo è ancora più bello”. É il messaggio che accompagna il post della Lazio sui canali ufficiali del club, non poteva esserci frase più azzeccata. Un buongiorno che ha tutto un altro sapore se si pensa alla serata vissuta il giorno prima, pazza e piena di emozioni. Ma ancor più bello se accompagnato da una notizia, più che splendida e inaspettata. Una vera sorpresa per i tifosi biancocelesti che, come annunciato anche ieri subito dopo la gara, potranno sottoscrivere gli abbonamenti ancora per qualche altro giorno. La campagna riaprirà martedì 16 e chiuderà giovedì 18 agosto, con modalità di acquisto e prezzi identici a quelli adottati finora. Non c’è altro tempo da perdere, per chi non lo avesse fatto ancora è arrivato ora il momento. Una chance per “vivere tutto questo insieme”. Direttamente nel post, il link per accedere al sito e sottoscrivere la tessera.

