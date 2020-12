Lazio, il Natale arriva in casa Cataldi: ecco le foto dell'albero addobbato - FT

Molte famiglie sfruttano il giorno dell'Immacolata per addobbare la casa in vista delle feste natalizie. Così ha fatto anche Danilo Cataldi, insieme alla moglie Elisa e al piccolo Tommaso: tutti e tre hanno abbellito l'albero di Natale con luci, palline e tanto amore. Durante la fase di allestimento sono state scattate delle foto, poi pubblicate su Instagram da Elisa. Per il centrocampista biancoceleste però questa non sarà un'Immacolata come le altre: ha la possibilità di mettere sotto l'albero il primo regalo: la qualificazione agli ottavi di Champions con la sua amata Lazio.