Lazio, il primo posto gasa Caicedo: "Mi piace così tanto" - FOTO

"Vinciamo lo Scudetto!". Lo aveva urlato alla festa di Natale della squadra, si è ripetuto al compleanno di Ciro Immobile e adesso Felipe Caicedo può esultare per il primo posto in classifica. Se a dicembre in pochi credevano nel sogno tricolore, giornata dopo giornata la squadra ha iniziato a sognare sempre più in grande. Juventus e Inter sono state prima sempre più vicine e ora entrambe sono alle spalle. Devono recuperare rispettivamente una e due gare, ma la Lazio è lì. L'attaccante ecuadoriano può esultare per il successo e lo fa su Twitter. Il bomber, che con il Bologna ha festeggiato le 100 gare con l'aquila sul petto, ha postato la foto della classifica con la Lazio prima accompagnata da un cuore e dalla frase: "Mi piace così tanto". Caro Felipe, non sei il solo.