Lazio, Immobile palleggia con Rocco Hunt: e Nino D'Angelo... - FT&VD

Oggi è primo giorno di raduno a Coverciano per la Nazionale e quindi anche per Acerbi e Immobile, i due giocatori della Lazio chiamati dal ct Mancini. L'attaccante partenopeo però, non ha perso un attimo e fin dal termine della Serie A ha continuato ad allenarsi con costanza: pronto e carico per lo sprint finale di stagione in maglia azzurra. Per mantenersi in forma, Ciro ha tenuto anche una sessione di palleggi con il suo amico Rocco Hunt, pubblicata qualche ora fa sul profilo Instagram del rapper napoletano: “Anche se io e Ciro Immobile siamo ormai calciatori di Serie A, restiamo umili e giochiamo ancora col SuperSantos”, queste le parole divertite del cantante, a cui non si è fatta attendere la risposta del 17 biancoceleste, e non solo. Anche Nino D'Angelo, storico cantautore napoletano, vorrebbe avere un campione del calibro di Ciro Immobile a disposizione per una sessione d'allenamento personalizzato: “Ciro quando lo fai con me?”. Inoltre, sono tanti i commenti dei tifosi del Napoli desiderosi di portare Immobile “a casa”. Ipotesi da scartare, Ciro ormai è romano d'adozione e rimarrà ancora a lungo il faro dell'attacco della Lazio.

