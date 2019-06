Calciomercato Lazio, cresce la concorrenza per Lazzari: lui vuole il Napoli

L'Atalanta in pressing, il Torino che sonda il terreno e la Lazio sullo sfondo. Però, da come riporta Torinogranata.it, Manuel Lazzari vorrebbe andare al Napoli. L'oggetto pregiato della SPAL saluterà l'Emilia in questa sessione di calciomercato: ha 25 anni (ne compirà 26 a novembre) e dopo due stagioni ad alti livelli è pronto per il grande salto. La Champions League è il suo sogno, per questo la possibilità di andare a giocare alle pendici del Vesuvio lo stuzzicherebbe e non poco. Ma i partenopei si sono appena coperti in quel ruolo acquistando Di Lorenzo, un altro vecchio obiettivo della Lazio, prelevato dall'Empoli per circa 10 milioni. Per ora, quindi, il Napoli si sarebbe defilato dalla corsa lasciando strada libera alle tante pretendenti per l'esterno destro spallino. Oltre al club bergamasco, è il Torino ad aver puntato con maggiore convinzione Lazzari, per il quale potrebbe offrire alla SPAL anche il cartellino di Bonifazi. Il ds Tare per ora osserva da spettatore interessato, la questione Inzaghi va archiviata il prima possibile – in un senso o nell'altro – per permettere alla società di delineare le strategie di mercato e non farsi scappare delle grandi occasioni. Lazzari rientra tra queste.

