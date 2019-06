Calciomercato Lazio, cresce il pressing dell'Atalanta per Lazzari: i dettagli

Il calciomercato sta per entrare nel vivo, la Lazio dovrà farsi trovare pronta. Uno dei giocatori piombati da tempo in ottica biancoceleste è Manuel Lazzari, pedina che potrebbe rinforzare la rosa per affrontare la prossima stagione. Il talento della Spal ha mostrato tutto il suo talento nell'ultimo campionato, facendo salire notevolmente il prezzo d'acquisto. Le pretendenti sono cresciute e, come riportato da Sky, l'Atalanta sarebbe pronta seriamente a farsi avanti. La Dea aveva iniziato a raccogliere informazioni sul giocatore già da qualche giorno, ma ora la volontà di Percassi sarebbe quella di trovare un accordo in tempi brevi. Da ieri sarebbe infatti partito un vero e proprio assalto al laterale della Spal. Per creare una rosa adatta a giocare la Champions League, l'Atalanta starebbe pensando all'ipotesi di riprendere Petagna: anche lui, in passato, era stato seguito dalla Lazio.

