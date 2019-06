Calciomercato Lazio, il Bruges è alla ricerca del sostituto di Wesley

È l'obiettivo numero uno del calciomercato della Lazio, promesso sposo da oltre un anno. La trattativa procede, non ci sono state accelerate ma la forbice va restringendosi. Tra Lazio e Bruges c'è una distanza di 4 milioni, una volta colmata Wesley potrà comprare un biglietto di sola andata per Roma. Secondo il portale belga Het Nieuwsblad, i biancocelesti vorrebbero arrivare a 20 milioni comprensivi di bonus, mentre per la società di Bruges quella dovrebbe essere la cifra di partenza, a cui sommare i bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. La sensazione è che si possano fare passi in avanti nei prossimi giorni, ed è confermata dalla volontà dei nerazzurri di muoversi sul mercato: in Belgio si parla di Awoniyi come obiettivo principale per il dopo Wesley, un nome accostato anche alla Lazio qualche settimana fa. Questo è il segnale di come l'attaccante brasiliano sia destinato a partire, ora sta al ds Tare spingere per fargli indossare la casacca con l'aquila sul petto nella prossima stagione.

