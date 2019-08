Lazio, Immobile papà innamorato: Mattia vestito di biancoceleste - FOTO

La Lazio con l'inizio di campionato ha ritrovato in Immobile il suo trascinatore. Una doppietta contro la Sampdoria è il modo migliore per avvicinarsi al derby di domenica prossima. In questi giorni Ciro trae linfa dall'ultimo arrivo della famiglia, il terzo figlio Mattia nato il 17 agosto scorso. Nell'ultimo post su Instagram la moglie Jessica Melena ha immortalato l'attaccante che bacia il piccolo, già coperto con la maglia biancoceleste. Un gesto di una dolcezza incredibile, arricchito da un tocco di lazialità.

