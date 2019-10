Lazio, Jessica e Mattia esultano al gol di Immobile: "Bravo papà!" - FOTO

Ancora in gol, è tornato Ciro Immobile. Sesta rete stagionale, numeri da capogiro e Olimpico che da maledetto si è nuovamente trasformato in una miniera d'oro per il bomber della Lazio (3 gol nelle ultime 3 in casa). E contro il Rennes il 92° centro di Ciro con la maglia biancoceleste è un colpo preciso da fuori la lunetta, perché vale tre punti. Incollata alla tv, anche sua moglie Jessica ha esultato al gol di Immobile. Con in braccio il loro nuovo bimbo, Mattia, che insieme alla mamma avrà pensato: "Bravo papà!". Di seguito, ecco la foto pubblicata nella storia su Instagram.