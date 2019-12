Lazio - Juventus, Luiz Felipe: "Serata indimenticabile". E con Milinkovic - FT

Una serata indimenticabile per Luiz Felipe. Secondo gol in carriera con la maglia della Lazio, primo all'Olimpico e per di più contro la Juventus. Tutta la gioia il difensore brasiliana l'ha esternata sui social: "Serata indimenticabile, mio primo gol davanti alla curva. Vittoria importante, andiamo avanti cosi ragazzi!!!". Poi è il momento di esaltare Milinkovic: "Andiamo papi, molto molto bene". La felicità in persona Luiz, stasera tutti sono stati coinvolti dall'euforia.

